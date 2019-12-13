В Бурятии вор выбил дверь магазина, не сумев разобрать стенку

На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны. На месте росгвардейцы обнаружили следы проникновения – неизвестный не успел украсть товары и сбежал.







Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.











Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ раскрыли попытку кражи с территории кондитерской фабрики. Грузчик необычным образом пытался украсть продукты.

12 декабря около двух часов ночи на пульт централизованного наблюдения ОВО по Кабанскому району поступил сигнал «тревога» с магазина в посёлке Каменск.В ходе осмотра территории неподалёку от магазина был задержан 21-летний подозреваемый. Молодой человек не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.Задержанный дал признательные показания. Он сознался, что сперва с помощью подручных средств пытался разобрать дощатую стенку подсобки. Затем взломал рольставни и выбил входную дверь. Однако заметив вдалеке приближающийся служебный автомобиль вневедомственной охраны, убежал с места преступления.