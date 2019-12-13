Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
В Улан-Удэ раскрыли попытку кражи продуктов с территории кондитерской фабрики, сообщила сегодня Росгвардия по Бурятии.
Экипаж вневедомственной охраны задержал грузчика предприятия.
Во время разгрузки очередной партии продуктов мужчина незаметно выбрасывал часть продуктов в мусорный бак, рассчитывая позже забрать. Однако его действия заметили охранники фабрики по системе видеонаблюдения и сообщили о краже. В ходе осмотра было обнаружено украдено – 20 кг шоколадной глазури, около 9 кг яиц и 2,5 кг арахиса.
Задержанный, 43-летний ранее судимый житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции. возбуждено уголовное по статье «Кража», уточнили в пресс-службе Росгвардии.
По информации источника «Байкал-Daily», кража была пресечена на кондитерской фабрике «Амта».
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
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