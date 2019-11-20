На трассе в Бурятии столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»

Авария произошла возле Котокеля
В понедельник, 18 ноября в Прибайкальском районе Бурятии, возле озера Котокель, произошло ДТП.
38-летний водитель микроавтобуса совершил столкновение с «КамАЗом». В аварии обошлось без пострадавших, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Селенгинском районе водитель-подросток, скрываясь от преследования экипажа ДПС, врезался в дерево
. Пострадал один из пассажиров машины. Кроме того, как оказалось, автомобиль был набит марихуаной.
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Авария произошла возле Котокеля
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