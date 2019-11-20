В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной автомобилем

За рулём оказался 17-летний житель села Бараты. Помимо него, в машине находились ещё трое молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Один из них – 27-летний мужчина – с многочисленными переломами госпитализирован.





Возбуждено уголовное дело. Кроме того, несовершеннолетний водитель будет привлечён к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожного движения. Юноша не имеет водительских прав, также у молодого человека при себе не было документов; пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, автомобиль выехал на полосу встречного движения. Также у владельца машины не было страховки. Накажут юношу и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.























19 ноября около двух часов ночи на подъездной дороге к селу Средний Убукун Селенгинского района Бурятии экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2121». Водитель автомобиля не остановился на требование автоинспекторов и продолжил движение. Полицейские начали преследование машины, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В ходе погони уже в Гусиноозёрске водитель, нарушив ряд правил дорожного движения, на одном из перекрёстков не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги и врезался в дерево.В багажнике автомашины полицейские обнаружили два мешка, наполненные марихуаной массой около 7 килограммов.Мешки и их содержимое принадлежат двум пассажирам. Они признались, что приехали в Средний Убукун специально для сбора конопли.