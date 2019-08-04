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На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку

На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В результате наезда пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в палатке 

Сообщение о том, что на берегу Байкала в селе Гремячинск Прибайкальского района водитель проехалась по палатке, в которой находились люди, появилось сегодня утром в паблике «Аноним 03». 

- Вчера ночью на Байкале произошёл ужасный случай. Уже все спят в палатках, как вдруг раздаётся крик, из палатки выбегает женщина, вся в слезах... Оказывается, пьяная девушка проехала на джипе по палатке, в палатке были: мужчина и женщина. Мужчина вроде цел, а вот женщине досталось знатно, что-то раздробило вроде как, не помню точно. Ужас какой-то творится, народ, харе бухать на природе, позорите свой народ и самих себя. Женщина, по которой проехали, вроде как из Китая, - рассказал житель Бурятии. 

Информацию об инциденте подтвердили в УГИБДД по Бурятии. Водитель «Хонды» наехала на палатку, и в результате наезда получила травмы 49-летняя женщина, находившаяся внутри палатки.

Инцидент произошёл 2 августа. 
наезд
 
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