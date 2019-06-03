Такое словосочетание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительным»
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
В фамилию президента, выведенную на асфальте чёрной краской, добавлен символ #. С ней соседствует слово, обычно характеризующее человека, осуждённого по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает издание Чита.ру.
- Поступило заявление о нанесении надписи. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые оставили надпись, — сообщает Чита.ру. со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое словосочетание «абсолютно оскорбительным», уточняет издание Сноб.
Этой весной вступил в силу новый закон о наказании за оскорбление власти. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Одним из первых россиян, нарушивших этот закон, стал житель Новгородской области. Он разместил посты в интернете «Путин — сказочный **». Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает ИА Znak.
В Татарстане суд отменил штраф для жителя Казани, который в День конституции в 2018 году повесил на мосту баннер с надписью как в Чите. Городской суд счёл, что мужчина нарушил благоустройство и оштрафовал его на 3,5 тысячи рублей, однако Верховный суд республики с этим не согласился, передаёт Дождь.
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
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