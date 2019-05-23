Таксисты в Иркутске становятся жертвами мошенников

«Клиент» просит купить презент и пополнить баланс телефона



Работники службы такси в Иркутске всё чаще становятся жертвами мошенников. С начала мая в полицию обратилось 11 водителей разных служб такси. Все они стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками или даже руководителями различных правоохранительных органов.



Во всех случаях мошенники действовали следующим образом: водителю поступает заявка, пока он добирается до адреса, с ним связывается «клиент» и просит дать свой личный номер. Перезвонив, злоумышленник представляется сотрудником и под предлогом дня рождения начальника, просит купить в ближайшем супермаркете конфеты и кофе.



Если жертва соглашается, аферист переходит на следующий этап обмана и просит пополнить баланс нескольких номеров телефонов, при этом обещая, что при встрече обязательно вернёт все деньги.



Работники такси без тени сомнения, выполняют просьбы, а по приезду на место встречи, мобильный телефон заказчика «вдруг» становиться недоступным, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция рекомендуют людям, работающим в службах такси или подрабатывающим в них, быть бдительными. Не брать на себя обязанности по курьерской доставке чего-либо, связываться с клиентами, только с помощью приложения или через диспетчера.



- Ни в коем случае не давать заказчикам свой личный номер телефона и тем более не переводить деньги, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов или иной государственной организации. – предупреждают в ведомстве.



По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений и их задержанию.