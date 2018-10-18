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Мужчину из федерального розыска поймали на остановке в Улан-Удэ

Мужчину из федерального розыска поймали на остановке в Улан-Удэ
Происшествия, 
Он был пьян

Вечером в Советском районе Улан-Удэ на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны на остановке общественного транспорта обратила внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов было установлено, что 37-летний житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск, после того как скрылся от органов дознания МВД в Иркутской области. Его подозревают по ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

федеральный розыск
 
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