Мужчину из федерального розыска поймали на остановке в Улан-Удэ

Он был пьян



Вечером в Советском районе Улан-Удэ на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны на остановке общественного транспорта обратила внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.



При проверке документов было установлено, что 37-летний житель Бурятии был объявлен в федеральный розыск, после того как скрылся от органов дознания МВД в Иркутской области. Его подозревают по ст. 158 УК РФ «Кража».



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.



