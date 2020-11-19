«Горячая линия» будет организована завтра, 20 ноября
20 ноября в рамках всероссийского дня правовой помощи детям будет организована горячая линия. На вопросы юных жителей Бурятии и их законных представителей ответит уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина. Об этом сообщается на странице уполномоченного в Facebook.
- В этот день по телефону горячей линии детского омбудсмена 83012212879 (с 9.00 до 14.00) родители и дети смогут получить ответы на свои вопросы, а в случае, если вопрос требует более серьезной проработки, обратившимся будет оказана помощь в подготовке официального обращения, - говорится в сообщении.
На вопросы юных жителей Бурятии ответит детский омбудсмен
Власть, Фото:
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