На вопросы юных жителей Бурятии ответит детский омбудсмен

Власть, Фото: страница Натальи Ганькиной

«Горячая линия» будет организована завтра, 20 ноября



20 ноября в рамках всероссийского дня правовой помощи детям будет организована горячая линия. На вопросы юных жителей Бурятии и их законных представителей ответит уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина. Об этом сообщается на странице уполномоченного в Facebook.



- В этот день по телефону горячей линии детского омбудсмена 83012212879 (с 9.00 до 14.00) родители и дети смогут получить ответы на свои вопросы, а в случае, если вопрос требует более серьезной проработки, обратившимся будет оказана помощь в подготовке официального обращения, - говорится в сообщении.

