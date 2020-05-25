В Иркутской области ужесточат контроль за приезжающими мигрантами

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В общежитии для рабочих коронавирусной инфекцией заболело около ста человек



В Иркутской области ужесточат контроль за прибывающими в регион мигрантами. Такое поручение дал сегодня, 25 мая, врио губернатора Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.



- Число заболевших за последние сутки увеличилось на 112 человек, половина из них – вахтовики. Такой прирост за выходные зафиксирован в нашей области впервые, – отметил глава региона.



Всего с начала пандемии на территории области было зарегистрировано 1306 случаев COVID-19. Почти 50% от общего числа госпитализированных – 512 человек – сотрудники, работающие вахтовым методом.



- В Марковском муниципальном образовании Иркутского района сложилась вопиющая ситуация. В общежитии для рабочих заболело около ста человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси. Компания-собственник нарушила все возможные санитарные нормы организации работы. В ситуации надо разобраться, компанию привлечь к ответственности. В область ежедневно прибывают граждане из других территорий и сопредельных государств. Поручаю миграционной службе региона ужесточить контроль за прибывающими, организовать необходимое тестирование, – заявил врио губернатора.



- По данным на 25 мая показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области возрос до 53,5 на 100 тысяч населения. Неделю назад этот показатель составлял 31,1, – доложил главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных.



Глава региона поручил соответствующим службам усилить меры дезинфекции в тех территориях региона, где есть очаги заболевания коронавирусом. Кроме того, Игорь Кобзев подчеркнул, что необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с дополнительными выплатами всем, кто работает с коронавирусными пациентами, находится в «красной зоне». Все стимулирующие выплаты должны производиться своевременно и в полном объёме. Отдельный вопрос, решение по которому должно быть принято на этой неделе, – организация оздоровительного отдыха в летних лагерях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

