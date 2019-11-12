Сегодня, 12 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Тарбагатайском районе
Всего планируется посетить порядка 20 объектов, среди которых фермерские хозяйства, школы, детские сады, амбулатории. Кроме того, Алексей Цыденов встретится с жителями посёлка Николаевский, сёл Верхний Жирим и Тарбагатай.
Основная цель поездки – осмотреть социально-значимые объекты района и принять решения о необходимости капитального ремонта и строительства новых объектов. Также Алексей Цыденов проконтролирует исполнение поручений, данных в ходе прошлогодней рабочей поездки в Тарбагатайский район, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии осмотрит в Тарбагатайском районе 20 объектов
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