Глава Бурятии осмотрит в Тарбагатайском районе 20 объектов

Сегодня, 12 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Тарбагатайском районе



Всего планируется посетить порядка 20 объектов, среди которых фермерские хозяйства, школы, детские сады, амбулатории. Кроме того, Алексей Цыденов встретится с жителями посёлка Николаевский, сёл Верхний Жирим и Тарбагатай.



Основная цель поездки – осмотреть социально-значимые объекты района и принять решения о необходимости капитального ремонта и строительства новых объектов. Также Алексей Цыденов проконтролирует исполнение поручений, данных в ходе прошлогодней рабочей поездки в Тарбагатайский район, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





