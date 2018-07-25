Депутаты Госдумы от Бурятии поддержали повышение НДС



- Безусловно, повышение ставки ключевого, основного налога повлечёт за собой рост цен на товары и услуги. Как правило, рынок достаточно предсказуемо реагирует на такие нововведения. Тем не менее заранее рассчитать темпы инфляции не представляется возможным — слишком много факторов влияют на её динамику. Могу сказать, что рост цен не будет пропорциональным повышению НДС и, скорее всего, превысит 2%, — отметила Корниенко.



В то же время рост потребительских цен обойдёт стороной продовольственные, медицинские и детские товары, заверяли ранее в правительстве России. По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2018 года может ускориться до 3,5—4,5% (с ожидаемых 2,4—2,6% в июле). При этом, как отмечают в Минфине, в 2019 году на фоне повышения НДС показатель увеличится до 4—4,5%.



Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России. Окончательно изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.







Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. За проголосовали 302 депутата (67,1%), против - 90 голосов (20%), воздержался 1 депутат, не голосовало 57 человек.Три депутата Госдумы от Бурятии в третьем чтении проголосовали за повышение НДС.«За» голоса отдали представители Бурятии Алдар Дамдинов и Николай Будуев. Поддержал законопроект и Иосиф Кобзон, прошедший в Госдуму по «Единой России» по списку от Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области.Против высказался депутат Сергей Шаргунов, прошедший по спискам КПРФ от Алтая, Бурятии, Тывы, Алтайского края.Как ожидается, повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20% принесёт в федеральный бюджет дополнительно 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.- Эти средства будут направлены на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, - напомнил, выступая на пленарном заседании, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.Как отметила в беседе с RT заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко, повышение цен в любом случае станет неизбежным следствием увеличения НДС.