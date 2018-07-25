Депутаты Госдумы от Бурятии поддержали повышение НДС

Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. За проголосовали 302 депутата (67,1%), против - 90 голосов (20%), воздержался 1 депутат, не голосовало 57 человек.
Три депутата Госдумы от Бурятии в третьем чтении проголосовали за повышение НДС.
«За» голоса отдали представители Бурятии Алдар Дамдинов и Николай Будуев. Поддержал законопроект и Иосиф Кобзон, прошедший в Госдуму по «Единой России» по списку от Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области.
Против высказался депутат Сергей Шаргунов, прошедший по спискам КПРФ от Алтая, Бурятии, Тывы, Алтайского края.
620 млрд в год
Как ожидается, повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20% принесёт в федеральный бюджет дополнительно 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.
- Эти средства будут направлены на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, - напомнил, выступая на пленарном заседании, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Цены вырастут?
Как отметила в беседе с RT заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко, повышение цен в любом случае станет неизбежным следствием увеличения НДС.
- Безусловно, повышение ставки ключевого, основного налога повлечёт за собой рост цен на товары и услуги. Как правило, рынок достаточно предсказуемо реагирует на такие нововведения. Тем не менее заранее рассчитать темпы инфляции не представляется возможным — слишком много факторов влияют на её динамику. Могу сказать, что рост цен не будет пропорциональным повышению НДС и, скорее всего, превысит 2%, — отметила Корниенко.
В то же время рост потребительских цен обойдёт стороной продовольственные, медицинские и детские товары, заверяли ранее в правительстве России. По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2018 года может ускориться до 3,5—4,5% (с ожидаемых 2,4—2,6% в июле). При этом, как отмечают в Минфине, в 2019 году на фоне повышения НДС показатель увеличится до 4—4,5%.
Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России. Окончательно изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.