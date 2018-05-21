Глава Бурятии уволил Александра Лбова

Замминистра природных ресурсов сам написал заявление об увольнении
Постановление об увольнении замминистра природных ресурсов Александра Лбова подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Освободить Лбова Александра Валентиновича от замещаемой должности государственной гражданской службы республики, первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии - председателя комитета. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы республики по собственному желанию, - говорится в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», замминистра природы Бурятии был задержан 14 марта прошлого года прямо на рабочем месте. В министерстве природных ресурсов был проведён обыск.
Восемь месяцев с момента задержания замминистра провел под стражей - до 21 ноября. Более следствие о продлении срока содержания в изоляторе не ходатайствовало.
За Александра Лбова вступались бурятские экологи, просившие о более мягкой мере пресечения. В «Байкальской экологической коалиции» Лбова назвали
«Одним из высокопрофессиональных работников министерства».
В ноябре прошлого года суд отстранил Лбова от должности замминистра. В апреле этого года было прекращено уголовное дело Александра Лбова. Бывший замминистра природных ресурсов Бурятии деятельно раскаялся.
Справка:
Александр Лбов родился 30 сентября 1972 года в Улан-Удэ. Окончил в 1995 году Томский государственный университет по специальности «геолог». В 2006 году прошёл переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве России.
С 1995 по октябрь 2000 года работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела экологического контроля Государственного комитета Бурятии по природопользованию и охране окружающей среды.
С ноября 2000 года по октябрь 2002 года - заместитель начальника отдела контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды комитета природных ресурсов по Бурятии.
С ноября 2002 года по декабрь 2004 года - начальник отдела государственной экологической экспертизы Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Бурятии.
С января 2005 года по декабрь 2008 года - заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Бурятии.
В декабре 2008 года был назначен на должность первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии.
Глава Бурятии уволил Александра Лбова
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