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Глава Бурятии уволил Александра Лбова

Глава Бурятии уволил Александра Лбова
Власть, 
Замминистра природных ресурсов сам написал заявление об увольнении

Постановление об увольнении замминистра природных ресурсов Александра Лбова подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Освободить Лбова Александра Валентиновича от замещаемой должности государственной гражданской службы республики, первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии - председателя комитета. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы республики по собственному желанию, - говорится в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», замминистра природы Бурятии был задержан 14 марта прошлого года прямо на рабочем месте. В министерстве природных ресурсов был проведён обыск.

Восемь месяцев с момента задержания замминистра провел под стражей - до 21 ноября. Более следствие о продлении срока содержания в изоляторе не ходатайствовало.

За Александра Лбова вступались бурятские экологи, просившие о более мягкой мере пресечения. В «Байкальской экологической коалиции» Лбова назвали
«Одним из высокопрофессиональных работников министерства».

В ноябре прошлого года суд отстранил Лбова от должности замминистра. В апреле этого года было прекращено уголовное дело Александра Лбова. Бывший замминистра природных ресурсов Бурятии деятельно раскаялся.

Справка:

Александр Лбов родился 30 сентября 1972 года в Улан-Удэ. Окончил в 1995 году Томский государственный университет по специальности «геолог». В 2006 году прошёл переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве России.

С 1995 по октябрь 2000 года работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела экологического контроля Государственного комитета Бурятии по природопользованию и охране окружающей среды.

С ноября 2000 года по октябрь 2002 года - заместитель начальника отдела контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды комитета природных ресурсов по Бурятии.

С ноября 2002 года по декабрь 2004 года - начальник отдела государственной экологической экспертизы Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Бурятии.

С января 2005 года по декабрь 2008 года - заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Бурятии.

В декабре 2008 года был назначен на должность первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии. 
 
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