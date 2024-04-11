Животные дружно делят вольер
В марте в живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ объединили вольеры для совместного проживания тигров - Ермака и Уланы.
- Ермак оказывал знаки внимания, и Улана, в свою очередь, не проявляла обратной агрессивной реакции. В общем, мы наблюдали дружелюбную реакцию тигров друг на друга, - рассказал директор музея Алексей Маладаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Улан-Удэ в ноябре 2018-го. Он родился в зоопарке Барнаула, в пятимесячном возрасте его привезли в Бурятию. В 2020 году Ермаку купили невесту – белоснежную тигрицу Улану.
В Улан-Удэ тигры Ермак и Улана теперь живут вместе
Общество, Фото:
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