Тигрёнок из Барнаула поселился в Улан-Удэ

«Новый обитатель уголка живой природы. Тигренку 5 месяцев, весит около 25 кг, дорогу перенёс хорошо. Скоро вы сможете с ним лично познакомиться», - говорится в сообщении Этнографического музея.









Улан-удэнцы желают тигрёнку новый большой вольер. «Ещё бы вольеры большие тиграм, медведям, волкам... Жалко смотреть на них в этих клетушках», «Жалко его, там реально печальные условия, сердце разрывается смотреть на этих животных», - пишут горожане в комментариях.











Ермак родился в июне этого года у пары тигров, которых зовут Багира и Шерхан. Тигрица родила сразу шесть котят. Тигрят продают в зоопарки по всей стране: в прошлом году потомство Багиры отправилось в Нижний Новгород и Республику Алтай.











<br />



На прошлой неделе директор Этнографического музея Сергей Мещеряков пояснил : новый тигрёнок нужен, так как нынешним двум тиграм уже много лет. Одной тигрице уже исполнилось 17 лет, до этого возраста её собратья редко доживают.









<br />