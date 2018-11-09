Тигрёнок из Барнаула поселился в Улан-Удэ

В пятницу, 9 ноября, в Этнографический музей народов Забайкалья прибыл новый питомец – 5-месячный тигрёнок, родившийся в Барнаульском зоопарке. При рождении его назвали Ермак, но руководство Этнографического музея не исключает возможности смены клички.
«Новый обитатель уголка живой природы. Тигренку 5 месяцев, весит около 25 кг, дорогу перенёс хорошо. Скоро вы сможете с ним лично познакомиться», - говорится в сообщении Этнографического музея.
Улан-удэнцы желают тигрёнку новый большой вольер. «Ещё бы вольеры большие тиграм, медведям, волкам... Жалко смотреть на них в этих клетушках», «Жалко его, там реально печальные условия, сердце разрывается смотреть на этих животных», - пишут горожане в комментариях.
Из Барнаула Ермак вместе с сотрудником местного зоопарка выехал во вторник, 6 ноября. В пути было сделано несколько остановок, в том числе в Красноярске и Иркутске.
Ермак родился в июне этого года у пары тигров, которых зовут Багира и Шерхан. Тигрица родила сразу шесть котят. Тигрят продают в зоопарки по всей стране: в прошлом году потомство Багиры отправилось в Нижний Новгород и Республику Алтай.
Ранее озвучивалось, что стоимость тигрёнка Ермака – 350 тысяч. Средства были выделены из бюджета Бурятии. Пока содержание тигрёнка будет обходиться около 20 тысяч в месяц, на взрослого тигра понадобится больше 30 тысяч.
На прошлой неделе директор Этнографического музея Сергей Мещеряков пояснил: новый тигрёнок нужен, так как нынешним двум тиграм уже много лет. Одной тигрице уже исполнилось 17 лет, до этого возраста её собратья редко доживают.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября в музее построили новый вольер для медведя по кличке Малыш.