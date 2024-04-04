04 апреля

03 апреля

Популярное

Культурные учреждения Улан-Удэ присоединились к месячнику чистоты

Культурные учреждения Улан-Удэ присоединились к месячнику чистоты
Общество,  Фото:комитет по культуре
Горожан также призываются выйти на уборку

В Улан-Удэ идёт месячник чистоты. Сегодня акцию поддержали сотрудники культурно-досугового центра «Заречный» и библиотеки №9 имени Владимира Липатова, сообщили в комитете по культуре.


Экологические десанты в рамках весеннего месячника продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник (0+) состоится 20 апреля. В этот день запланировано более 200 экологических акций во всех трёх районах города.

Также 20 апреля, с 8:00 до 19:00 на полигоне в Вахмистрово будут бесплатно принимать мусор. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора. Одно условие – принимать будут не более трёх кубометров мусора из одних рук.

- Уважаемые улан-удэнцы присоединяйтесь к субботникам. Давайте вместе сделаем наш город чище! – призвали в комитете. 
месячник чистоты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
Общество, 04.04.2024
Пожертвовать деньги на него могут все желающие
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
Общество, 04.04.2024
На свет появились четыре бычка и тёлочка
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
Общество, 04.04.2024
В столице республики их оказалось больше, чем в районах
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Общество, 04.04.2024
Ребята с удовольствием изучают природу 
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
Общество, 04.04.2024
Росгвардейцы провели для школьников день открытых дверей
У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды
У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды
Общество, 04.04.2024
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём 
На юге Бурятии присоединятся к оздоровительной акции
На юге Бурятии присоединятся к оздоровительной акции
Общество, 04.04.2024
Первое из мероприятий проведут сегодня в Закаменске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^