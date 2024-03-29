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Мэр Улан-Удэ назвал дату начала традиционного месячника чистоты

Мэр Улан-Удэ назвал дату начала традиционного месячника чистоты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Он начнётся 1 апреля

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назначил начало традиционного весеннего месячника чистоты на 1 апреля.

«Будем приводить в порядок наш любимый город после зимы, - написал он в своём телеграм-канале. -  Уборку будем проводить везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков. За всеми подразделениями, за каждой муниципальной организацией уже закреплены участки во всех районах нашей столицы. Призываю все организации навести чистоту в первую очередь около своих объектов, а жителей частного сектора прошу обратить внимание на прилегающие к своим домовладениям участки».

По словам Шутенкова, в рамках  месячника чистоты совместно с республиканским мусороперерабатывающим заводом пройдёт ежегодная акция «Город без покрышек». После переработки они станут сырьём для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки.

Общегородской субботник в 2024 году состоится в субботу, 20 апреля.

«В этот день с 08:00 до 19:00 будет на полигоне в мкрн. Вахмистрово будут бесплатно принимать мусор, - сообщил градоначальник. - Туда можно будет сдать ветки, ботву, стекло, пластик и др. отходы, кроме строительного мусора».

Месячник чистоты продлится с 1 по 30 апреля

«Вместе мы сделаем наш город чище!» - традиционно призвал Игорь Шутенков.


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субботник весна мусор ЖКХ

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