27 марта

26 марта

Популярное

Творческое закулисье театров Бурятии представили на выставке

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставки «Театральная весна в музее»

27 марта, во Всемирный день театра, в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка «Театральная весна в музее» (возрастное ограничение 0+).

Впервые на одной выставке представлено театральное-декорационное искусство Бурятского театра оперы и балета, Русского драматического театра, Бурятского театра драмы и театра кукол «Ульгэр».

- Гости увидят лучшие работы художников-сценографов, многообразность современного театрально-декорационного искусства Бурятии. Благодаря этой выставке зрители смогут проследить и узнать специфику художественного оформления спектаклей, увидеть всю цепочку его создания - от замысла до воплощения и, таким образом, заглянуть на «кухню» театра - в таинственный мир закулисья, - рассказали в Национальном музее Бурятии.

В экспозицию вошли эскизы спектаклей: «Горе от ума» (12+) по пьесе Александра Грибоедова, «Любовное безумие» (12+) по комедии Реньяра, «Далан Худалч» (12+) по пьесе Ч. Ойдоба, «Хитрый Будамшуу» (6+) по пьесе Цырена Шагжина, а также «Сэсэгмаа» (12+) по пьесе Жамсо Тумунова. Также представили художественное закулисье современных спектаклей, и даже тех, премьера, которых состоялась совсем недавно, как например, «Пер Гюнт» Возвращение к себе» (16+) по пьесе Генрика Ибсена.

Также на выставке представлены театральные макеты художников Бальжинимы Доржиева и Вадима Бойко, которые много лет проработали в театре.

На этой выставке представлены работы основоположников бурятского театрально-декорационного искусства, таких как Александр Тимин, Мария Шестакова, Филипп Гергесов и многих других. Кроме прочего, представлены работы и художников второй половины ХХ века.



театр выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учащиеся Улан-Удэ напишут о героях своей семьи
Учащиеся Улан-Удэ напишут о героях своей семьи
Общество, 27.03.2024
Объявлено о приёме работ на конкурс сочинений
В Забайкалье обсудили идею празднования Дня Победы в крае
В Забайкалье обсудили идею празднования Дня Победы в крае
Общество, 27.03.2024
Он пройдёт под знаком преемственности поколений народа-победителя
Иркутск примет чемпионат России по боксу среди мужчин
Иркутск примет чемпионат России по боксу среди мужчин
Общество, 27.03.2024
Соревнования проведут в середине осени этого года
В Джидинском районе Бурятии капитально отремонтируют мост
В Джидинском районе Бурятии капитально отремонтируют мост
Общество, 27.03.2024
Будут заменены повреждённые элементы моста и укреплена его конструкция
Творческое закулисье театров Бурятии представили на выставке
Творческое закулисье театров Бурятии представили на выставке
Общество, 27.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставки «Театральная весна в музее»
В Чите стартовал международный конкурс народных инструментов
В Чите стартовал международный конкурс народных инструментов
Общество, 27.03.2024
В мероприятии принимают участие музыканты из Бурятии
Иркутская область предоставит соцвыплаты сиротам для приобретения жилья
Иркутская область предоставит соцвыплаты сиротам для приобретения жилья
Общество, 27.03.2024
Также выплаты могут пойти на погашение ипотечного кредита
На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана
На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана
Общество, 27.03.2024
Победу праздновала команда из Закаменска
В Забайкалье снова посчитали дзеренов
В Забайкалье снова посчитали дзеренов
Общество, 27.03.2024
Учёт проводили в степных и лесостепных районах края
В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
Общество, 27.03.2024
Стали известны победители конкурса субсидий
В нацпарке Бурятии состоялись «Зимние забавы в Чивыркуе»
В нацпарке Бурятии состоялись «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 27.03.2024
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как прошёл зимний праздник на Байкале
В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
Общество, 27.03.2024
Для завершения работ нужно около 180 миллионов
В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам
В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам
Общество, 27.03.2024
Также названы призёры первенства республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^