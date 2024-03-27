«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставки «Театральная весна в музее»
27 марта, во Всемирный день театра, в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка «Театральная весна в музее» (возрастное ограничение 0+).
Впервые на одной выставке представлено театральное-декорационное искусство Бурятского театра оперы и балета, Русского драматического театра, Бурятского театра драмы и театра кукол «Ульгэр».
- Гости увидят лучшие работы художников-сценографов, многообразность современного театрально-декорационного искусства Бурятии. Благодаря этой выставке зрители смогут проследить и узнать специфику художественного оформления спектаклей, увидеть всю цепочку его создания - от замысла до воплощения и, таким образом, заглянуть на «кухню» театра - в таинственный мир закулисья, - рассказали в Национальном музее Бурятии.
В экспозицию вошли эскизы спектаклей: «Горе от ума» (12+) по пьесе Александра Грибоедова, «Любовное безумие» (12+) по комедии Реньяра, «Далан Худалч» (12+) по пьесе Ч. Ойдоба, «Хитрый Будамшуу» (6+) по пьесе Цырена Шагжина, а также «Сэсэгмаа» (12+) по пьесе Жамсо Тумунова. Также представили художественное закулисье современных спектаклей, и даже тех, премьера, которых состоялась совсем недавно, как например, «Пер Гюнт» Возвращение к себе» (16+) по пьесе Генрика Ибсена.
Также на выставке представлены театральные макеты художников Бальжинимы Доржиева и Вадима Бойко, которые много лет проработали в театре.
На этой выставке представлены работы основоположников бурятского театрально-декорационного искусства, таких как Александр Тимин, Мария Шестакова, Филипп Гергесов и многих других. Кроме прочего, представлены работы и художников второй половины ХХ века.
Творческое закулисье театров Бурятии представили на выставке
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