Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%
6 из 10 мужчин в Улан-Удэ не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен, показал опрос SuperJob.
Авторы опроса сообщили, что в Улан-Удэ 61% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 36% категорически против, ещё 25% скорее против.
Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%, каждый четвёртый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.
В целом по стране компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось 1,264 млн детей – это минимум с 1999 года.
В Улан-Удэ больше половины мужчин не согласились бы уйти в декрет вместо жены
Общество, Фото:
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