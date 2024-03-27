В Улан-Удэ больше половины мужчин не согласились бы уйти в декрет вместо жены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%



6 из 10 мужчин в Улан-Удэ не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен, показал опрос SuperJob.



Авторы опроса сообщили, что в Улан-Удэ 61% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 36% категорически против, ещё 25% скорее против.



Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%, каждый четвёртый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.



В целом по стране компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось 1,264 млн детей – это минимум с 1999 года.



