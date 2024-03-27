Стали известны победители конкурса субсидий
В столице Бурятии по итогам конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям победителями стали 10 проектов. Они направлены на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику правонарушений среди подростков, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и другое.
Так, в рамках проекта «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолгой аялга» будут созданы аудиокниги с произведениями бурятских авторов для людей с инвалидностью по зрению. Проект «Все впереди» направлен на создание необходимых условий для развития активных видов спорта среди детей и подростков. Благодаря проекту «Безопасное детство» школьники и их родители получат необходимые навыки безопасного поведения, в том числе в интернете. Также в числе победителей проекты, которые направлены на формирование здоровых привычек у молодёжи, патриотическое воспитание и прочее.
На реализацию программ из городского бюджета было выделено 2 млн рублей. Всего в этом году на конкурс поступило 18 проектов.
Ознакомиться с проектами победителей можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.
В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победу праздновала команда из Закаменска
Учёт проводили в степных и лесостепных районах края
Стали известны победители конкурса субсидий
Благоустройство пройдёт в два этапа
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как прошёл зимний праздник на Байкале
Для завершения работ нужно около 180 миллионов
Также названы призёры первенства республики
Порывы ветра достигнут 18 м/с
К пожилым людям выехали волонтёры
Настилы стали скользкими
Коллектив Baikal Idel поразил жюри своим мастерством
За первый квартал осудили почти столько же любителей нетрезвой еды, сколько за весь прошлый год
Способ производства уже запатентовали
Завершилось мероприятие «Условник»
Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%