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В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО

В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны победители конкурса субсидий

В столице Бурятии по итогам конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям победителями стали 10 проектов. Они направлены на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику правонарушений среди подростков, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и другое.

Так, в рамках проекта «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолгой аялга» будут созданы аудиокниги с произведениями бурятских авторов для людей с инвалидностью по зрению. Проект «Все впереди» направлен на создание необходимых условий для развития активных видов спорта среди детей и подростков. Благодаря проекту «Безопасное детство» школьники и их родители получат необходимые навыки безопасного поведения, в том числе в интернете. Также в числе победителей проекты, которые направлены на формирование здоровых привычек у молодёжи, патриотическое воспитание и прочее.

На реализацию программ из городского бюджета было выделено 2 млн рублей. Всего в этом году на конкурс поступило 18 проектов.

Ознакомиться с проектами победителей можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.
Улан-Удэ социальные проекты конкурс. НКО

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