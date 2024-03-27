В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО

Стали известны победители конкурса субсидий



В столице Бурятии по итогам конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям победителями стали 10 проектов. Они направлены на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику правонарушений среди подростков, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и другое.



Так, в рамках проекта «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолгой аялга» будут созданы аудиокниги с произведениями бурятских авторов для людей с инвалидностью по зрению. Проект «Все впереди» направлен на создание необходимых условий для развития активных видов спорта среди детей и подростков. Благодаря проекту «Безопасное детство» школьники и их родители получат необходимые навыки безопасного поведения, в том числе в интернете. Также в числе победителей проекты, которые направлены на формирование здоровых привычек у молодёжи, патриотическое воспитание и прочее.



На реализацию программ из городского бюджета было выделено 2 млн рублей. Всего в этом году на конкурс поступило 18 проектов.



Ознакомиться с проектами победителей можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.

