Нерпы на Байкале в Бурятии разрушают лёд

Общество, Фото: из архива

Передвигаться по такому льду очень опасно



В северной части озера Байкал нерпы стали активно делать большие продыхи (отверстия для дыхания – прим. ред.), тем самым разрушая лёд. Об этом сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» со ссылкой на очевидцев. Такие промоины наблюдаются примерно в пяти километрах от берега.



«За два дня всё поменялось на льду, весенняя температура даёт знать. Им нужно потомство вынашивать, численность большая нерп. Всё это начинается на удалении от береговой линии от 5 км, - говорится в сообщении.



Также на льду замечены трещины и нажимы.



- От памятника через Устье ехали, думали не проедем, нажим приподняло и трещины появились, шум стоит, трещит. За ночь эта трещина может разойтись, - рассказали очевидцы.



Местных жителей и туристов просят быть бдительными и не выезжать на хрупкий весенний лёд, это может быть крайне опасно.

