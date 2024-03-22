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В Улан-Удэ 95-летие отметила участница трудового фронта

В Улан-Удэ 95-летие отметила участница трудового фронта
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Юбиляр – уроженка Заиграевского района

В столице Бурятии участника трудового фронта Зинаиду Базыровну Батуеву поздравили с юбилейной датой – 95-летием со дня рождения. Поздравить именинницу пришли представители совета ветеранов Железнодорожного района и управления социальной защиты населения по Улан-Удэ.

Зинаида Базыровна родилась в селе Мухор-Нур Заиграевского района Бурятии. Когда началась война, трудилась наравне со взрослыми. Закончив 7 классов, поступила в Улан-Удэнский кооперативный техникум, получив специальность «бухгалтер по торговле», была направлена на работу в Закаменский район.

Затем юбиляр вернулась в родное Заиграево и работала на разных должностях в потребительской кооперации, в том числе главным бухгалтером. В коллективе её уважали за высокий профессионализм, стремление к справедливости. Она являлась депутатом Заиграевского поселкового совета, участвовала в профсоюзной работе.

- За добросовестный труд в системе потребительской кооперации ей было присвоено высокое звание «Отличник советской торговли». Зинаида Базыровна награждена почётными грамотами, юбилейными медалями «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». Является тружеником тыла, - сообщает администрация Железнодорожного района.

Юбиляр воспитала троих сыновей. Все получили высшее образование и состоялись в жизни. У неё несколько внуков, две правнучки.

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