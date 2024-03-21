Читинские таможенники изъяли у иностранца более 1,5 млн рублей

Общество, Фото: Читинская таможня

Мужчина заявил, что на эти деньги хотел купить продукты



Сотрудники Читинской таможни в МАПП Забайкальск нашли в дорожной симке у иностранца свыше 1,5 млн рублей (эквивалентно 16,7 тысяч долларам США). Мужчина прибыл в Россию из Китая.



- При опросе он рассказал, что не знал о необходимости письменного декларирования денежных средств и, что взял такую сумму в Россию для покупки продуктов, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



На иностранца возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств».



Деньги таможенники изъяли и поместили в камеру вещественных доказательств. За данное правонарушение административный штраф может составлять от половины до двукратного размера незадекларированной суммы наличных денег.



- При единовременном вводе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств, - пояснила начальник таможенного поста МАПП Забайкальск Анна Дрогожилова.

