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В Улан-Удэ из-за пробок изменится расписание на маршруте №25

В Улан-Удэ из-за пробок изменится расписание на маршруте №25
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Новое расписание будет действовать с завтрашнего дня

На автобусном маршруте №25 изменится расписание. Он начнёт действовать с 22 марта в будние и выходные дни, сообщили мэрии Улан-Удэ.

- Изменение расписания на маршруте связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, - пояснили в мэрии.

Схема движения маршрута №25 остаётся прежней.

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