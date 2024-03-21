В Улан-Удэ из-за пробок изменится расписание на маршруте №25

Новое расписание будет действовать с завтрашнего дня
На автобусном маршруте №25 изменится расписание. Он начнёт действовать с 22 марта в будние и выходные дни, сообщили мэрии Улан-Удэ.
- Изменение расписания на маршруте связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, - пояснили в мэрии.
Схема движения маршрута №25 остаётся прежней.
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