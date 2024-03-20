Мужчина нанёс ущерб почти в 400 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали с вора из Улан-Удэ стоимость похищенного имущества, сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.
На суде было установлено, что мужчина перелез через забор во двор дома потерпевших. В жилище проник, взломав отвёрткой окно.
Преступник похитил фототехнику, квадрокоптер, ювелирные украшения и 120 тысяч рублей наличными. Сумма материального ущерба составила 396 тысяч рублей.
В службе судебных приставов в отношении должника возбудили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного характера. В том числе был арестован и впоследствии реализован смартфон марки Samsung Galaxy. Вырученные от продажи деньги были направлены в счёт оплаты задолженности. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объёме.
В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина нанёс ущерб почти в 400 тысяч рублей
В перинатальном центре озвучили радостную статистику
В очередь за заветным штампом выстраиваются за несколько часов
Она напоминает о присвоении звания «Город трудовой доблести»
Идут работы по замене трубопровода
Владельцам предлагают их снести самостоятельно
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Временный ввоз транспорта без уплаты таможенных пошлин возможен максимум на год
Работы выполнены на 95%
Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
Электричества не будет в Октябрьском районе
Вопрос рассмотрят на сессии Хурала
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
Снега в республике не ожидается