В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника

Мужчина нанёс ущерб почти в 400 тысяч рублей



Судебные приставы взыскали с вора из Улан-Удэ стоимость похищенного имущества, сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.



На суде было установлено, что мужчина перелез через забор во двор дома потерпевших. В жилище проник, взломав отвёрткой окно.



Преступник похитил фототехнику, квадрокоптер, ювелирные украшения и 120 тысяч рублей наличными. Сумма материального ущерба составила 396 тысяч рублей.



В службе судебных приставов в отношении должника возбудили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного характера. В том числе был арестован и впоследствии реализован смартфон марки Samsung Galaxy. Вырученные от продажи деньги были направлены в счёт оплаты задолженности. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объёме.

