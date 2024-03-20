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В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника

В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина нанёс ущерб почти в 400 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с вора из Улан-Удэ стоимость похищенного имущества, сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.

На суде было установлено, что мужчина перелез через забор во двор дома потерпевших. В жилище проник, взломав отвёрткой окно.

Преступник похитил фототехнику, квадрокоптер, ювелирные украшения и 120 тысяч рублей наличными. Сумма материального ущерба составила 396 тысяч рублей.

В службе судебных приставов в отношении должника возбудили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного характера. В том числе был арестован и впоследствии реализован смартфон марки Samsung Galaxy. Вырученные от продажи деньги были направлены в счёт оплаты задолженности. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объёме. 
судебные приставы

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