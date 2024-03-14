В Бурятии студенты колледжа хотят выйти на рынки сувениров и одежды

Для них оборудовали новые мастерские

В колледже традиционных искусств народов Забайкалья (КТИНЗ), что работает в Иволгинске, 13 марта открыли учебные мастерские по компетенциям «Технологии моды» и «Ремесленная керамика».

Это событие стало возможным благодаря плану реализации мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и арктической зоны страны. Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Современное оборудование новых мастерских позволит студентам реализовывать проекты на высоком профессиональном уровне. Как подтверждение этих слов, на открытии показали коллекцию современной молодёжной трикотажной одежды. В качестве моделей выступили сами авторы работ.

Студенты, занимающиеся в мастерской «Ремесленной керамики», пока осваивают ручную лепку из глины. Но уже в скором времени хотят заняться изготовлением керамической посуды, ваз и другой продукции с помощью гончарных кругов. В планах освоение широкого рынка сувенирных изделий для туристической индустрии Бурятии, а, возможно, и близлежащих регионов, отметили в колледже.

- Впереди у колледжа новые идеи и совместные проекты с бизнес-партнерами, работодателями, администрацией Иволгинского района. Уверены, что задачи, которые ставит перед нами учредитель будут обязательно реализованы, – сказал директор КТИНЗ Наян Сагаев.