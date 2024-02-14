Кяхта летом примет фермерский фестиваль

Он состоится в августе



Фермерский фестиваль пройдёт в Кяхтинском районе Бурятии в этом году. На прошлой неделе в администрации района было проведено совещание по организации и проведению в городе Кяхта этого мероприятия.



Фестиваль для любителей отечественных продуктов в Бурятии будет проходить в четвёртый раз. Он запланирован на август этого года.



- Фермерский фестиваль – это вклад всех неравнодушных людей в важное дело поддержки российского сельского хозяйства, - заявили в администрации района.



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