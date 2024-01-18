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В Забайкалье крещенские купания разрешены в 23 местах

В Забайкалье крещенские купания разрешены в 23 местах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 15 местах разрешён забор воды

В МЧС России по Забайкалью определили перечень мест проведения крещенских купаний и забора воды на территории края во время празднования Крещения с 18 по 19 января. Мест для купания – 23, мест для забора воды – 15.

Разрешены купания:
В Дульдургинском районе: река Иля, с. Дульдурга, мкр. Заречный;
В Краснокаменском районе: резервное водохранилище, карьер ПГС-1;
В Могойтуйском районе: река Онон с. Боржигантай и с. Цугол, река Ага с. Догой;
В Оловяннинском районе: река Онон пос. Оловянная;
В Петровск-Забайкальском районе: река Хилок пгт. Новопавловка и с. Малета, в Петровске-Забайкальском на Мыкыртинском водохранилище;
В Приаргунском районе: река Аргуньс. Новоцурухайтуй;
В Сретенском районе: река Шилка пгт. Кокуй;
В Улётовском районе: река Ингода в Улётах на местечке «Плашкоты»;
В Чернышевском районе: река Куэнга пос. Чернышевск;
В Шилкинском районе: реки Шилка и Онон г. Шилка и с. Ононское;
В Кыринском районе: река Кыра с. Кыра;
В Калганском районе: река Анчер с. Калга;
В Борзинском районе: озеро Мульда пгт Шерловая Гора;
В Чите: озеро Кенон в районе базы центра ГИМС.
В Акшинском, Каларском и Красночикойском районах, где купания отменены, можно будет набрать святую воду.

- Купание разрешено только в оборудованных купелях под контролем специалистов, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край Крещение

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