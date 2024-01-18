В Забайкалье крещенские купания разрешены в 23 местах

В 15 местах разрешён забор воды



В МЧС России по Забайкалью определили перечень мест проведения крещенских купаний и забора воды на территории края во время празднования Крещения с 18 по 19 января. Мест для купания – 23, мест для забора воды – 15.



Разрешены купания:

В Дульдургинском районе: река Иля, с. Дульдурга, мкр. Заречный;

В Краснокаменском районе: резервное водохранилище, карьер ПГС-1;

В Могойтуйском районе: река Онон с. Боржигантай и с. Цугол, река Ага с. Догой;

В Оловяннинском районе: река Онон пос. Оловянная;

В Петровск-Забайкальском районе: река Хилок пгт. Новопавловка и с. Малета, в Петровске-Забайкальском на Мыкыртинском водохранилище;

В Приаргунском районе: река Аргуньс. Новоцурухайтуй;

В Сретенском районе: река Шилка пгт. Кокуй;

В Улётовском районе: река Ингода в Улётах на местечке «Плашкоты»;

В Чернышевском районе: река Куэнга пос. Чернышевск;

В Шилкинском районе: реки Шилка и Онон г. Шилка и с. Ононское;

В Кыринском районе: река Кыра с. Кыра;

В Калганском районе: река Анчер с. Калга;

В Борзинском районе: озеро Мульда пгт Шерловая Гора;

В Чите: озеро Кенон в районе базы центра ГИМС.

В Акшинском, Каларском и Красночикойском районах, где купания отменены, можно будет набрать святую воду.



- Купание разрешено только в оборудованных купелях под контролем специалистов, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



