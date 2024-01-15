В Улан-Удэ выберут «Миссис Бурятию»

Победительницы поедут на всероссийский конкурс красоты



7 апреля в Улан-Удэ состоится финал шестого регионального конкурса «Миссис Бурятия 2024». Мероприятие состоится в концертно-театральном центре «Феникс».



Участие в конкурсе примут замужние женщины от 23 лет и старше, ростом не ниже 163 см. Наличие детей приветствуется. Приём заявок продлится до 25 января.



Победительницы конкурса «Миссис Бурятия» будут представлять республику на национальном всероссийском конкурсе красоты «Mrs World Russia 2024» в Москве.



Возрастное ограничение: 18+.

