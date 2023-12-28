Жители пригорода Улан-Удэ собрали 150 кг апельсинов и мандаринов для детей

Общество, Фото: организаторы акции

Здесь провели «Оранжевую акцию»



11 декабря в центре досуга и информации «Родники» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии началась благотворительная акция «Оранжевое настроение». Был объявлен сбор апельсинов и мандаринов для детей с ограниченными возможностями здоровья.



20 декабря акция завершилась, и организаторы подвели её итоги. Неравнодушные люди собрали более 150 кг апельсинов и мандаринов, сообщили в группе «Иволгинский район».



- Горжусь, что в нашем поселении живут неравнодушные люди! Поехали к деткам, - прокомментировали в организации.

