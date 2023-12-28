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Жители пригорода Улан-Удэ собрали 150 кг апельсинов и мандаринов для детей

Жители пригорода Улан-Удэ собрали 150 кг апельсинов и мандаринов для детей
Общество,  Фото:организаторы акции
Здесь провели «Оранжевую акцию»

11 декабря в центре досуга и информации «Родники» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии началась благотворительная акция «Оранжевое настроение». Был объявлен сбор апельсинов и мандаринов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

20 декабря акция завершилась, и организаторы подвели её итоги. Неравнодушные люди собрали более 150 кг апельсинов и мандаринов, сообщили в группе «Иволгинский район».

- Горжусь, что в нашем поселении живут неравнодушные люди! Поехали к деткам, - прокомментировали в организации.
благотворительность Новый год

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