В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения

В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит



Минерал пирит, широко распространённый в природе, значительные запасы которого имеются и в Забайкальском крае, может быть использован в электронике и электротехнике. Об этом заявили учёные из Забайкальского государственного университета. Команда лаборатории термоэлектрического материаловедения ЗабГУ ведёт исследования возможности использования в полупроводниковом приборостроении минерально-сырьевой базы края.



- Основной объект изучения – природный пирит. Он отличается сравнительно высокими значениями коэффициента термо-ЭДС. Однако, чтобы материал мог преобразовывать тепловую энергию в электрическую, требуется решить целый ряд задач фундаментального и прикладного характера. В частности, ведутся работы, направленные на оптимизацию физических характеристик, непосредственно влияющих на термоэлектрическую эффективность пирита. Одновременно в лаборатории разрабатывается и технология изготовления диэлектрических материалов, которые также потребуются для изготовления термоэлектрических преобразователей энергии. В качестве их основы используется пиритовый огарок, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.



Актуальность исследований состоит в том, что использование термоэлектрических материалов на основе широко распространённого в природе пирита, и продуктов, полученных в ходе его технологической переработки, может быть более экономичным, по сравнению с эффективными, но дорогими термоэлектриками на основе теллуридов висмута и сурьмы.

