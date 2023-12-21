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В Улан-Удэ завершается новогодний семейный конкурс

В Улан-Удэ завершается новогодний семейный конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут дети в возрасте от 3 до 7 лет и их родители

В Железнодорожном районе столицы Бурятии завершается районный детско-родительский конкурс творческих работ «С Новым годом, Улан-Удэ!». Мероприятие проводится для создания условий для творческой самореализации детей и родителей.

В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района г. Улан-Удэ совместно с родителями.

Новогоднее мероприятие проводится в номинациях:
- «Новогодняя игрушка нашей семьи»;
- «Самая оригинальная ёлка»;
- «Креативный валенок» (сувенир для Деда Мороза);
- «Гламурные варежки» (сувенир для Снегурочки);
- «Лучший символ года» (году Зелёного деревянного дракона посвящается);
- «Семейное видеопоздравление» (видеоролик с поздравлением жителей города Улан-Удэ с наступающим Новым годом).

Жюри подвело итоги по 10-балльной системе. Победителей конкурса наградят грамотами 1, 2, 3 степени в каждой номинации и призами, участники получат сертификаты, руководители – благодарственные письма.

Награждение состоится 22 декабря в малом зале администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Улан-Удэ Железнодорожный район конкурс дети Новый год

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