Участвовать могут дети в возрасте от 3 до 7 лет и их родители
В Железнодорожном районе столицы Бурятии завершается районный детско-родительский конкурс творческих работ «С Новым годом, Улан-Удэ!». Мероприятие проводится для создания условий для творческой самореализации детей и родителей.
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района г. Улан-Удэ совместно с родителями.
Новогоднее мероприятие проводится в номинациях:
- «Новогодняя игрушка нашей семьи»;
- «Самая оригинальная ёлка»;
- «Креативный валенок» (сувенир для Деда Мороза);
- «Гламурные варежки» (сувенир для Снегурочки);
- «Лучший символ года» (году Зелёного деревянного дракона посвящается);
- «Семейное видеопоздравление» (видеоролик с поздравлением жителей города Улан-Удэ с наступающим Новым годом).
Жюри подвело итоги по 10-балльной системе. Победителей конкурса наградят грамотами 1, 2, 3 степени в каждой номинации и призами, участники получат сертификаты, руководители – благодарственные письма.
Награждение состоится 22 декабря в малом зале администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ завершается новогодний семейный конкурс
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