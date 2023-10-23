Уроженка Бурятии отпраздновала 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Как чувствовать себя на 30 рассказала усольчанка Таисия Садовская



Свой 95-летний юбилей 12 октября отметила в Иркутской области усольчанка, труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны Таисия Павловна Садовская. С этой почётной датой долгожительницу приехали поздравить представители управления социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району. С поздравлениями, цветами и конфетами они вручили имениннице персональное поздравления от президента России и благодарственное письмо от министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Таисия Садовская родилась в 1928 году в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. В военные годы работала учётчиком в бригаде колхоза «Пятилетка», пахала на лошадях, боронила землю, сеяла зерновые культуры.



- Грамотности меня научил мой отец, который работал заместителем председателя колхоза. Благодаря ему я научилась хорошо считать на счетах. Этот навык был полезен для меня в течение всей жизни. Отца не сразу забрали на войну, спустя какое-то время. В 1943 году пришло извещение о том, что он погиб, - делится Таисия Павловна. – Под конец войны было очень плохо. Хлеб весь увозили на фронт. Нам ничего не оставалось, поэтому выживали, как могли.



В 1961 году Таисия Павловна переехала в Усолье-Сибирское и устроилась работать диспетчером на усольскую автобазу. Родила троих детей: Владимира, Евгения и Зою. В 1978 году будучи в 50-летнем возрасте она приняла твёрдое решение и встала в ряды всесоюзной ударной комсомольской стройки и отправилась на строительство БАМа.



Именинница удивляет своей бодростью и выглядит намного моложе своего возраста. Своим секретом долголетия она считает прежде всего генетику, а также движение, общение и хорошее настроение.

- Нужно трудиться, двигаться, постоянно быть в движении. Я всегда старалась ходить пешком, играла на баяне и гармони, песни пела, плясала, посещала клуб художественной самодеятельности «Старый Химик». Обязательно нужно общаться с людьми, знакомиться, жить! Правильно говорят: движение – это жизнь, - говорит Таисия Павловна.



Во время заслуженного отдыха Таисия Павловна продолжала трудиться и более 10 лет отработала в Усольской инфекционной больнице. Общий трудовой стаж долгожительницы составляет 53 года. Сейчас у неё 4 внука и 5 правнуков. Свой почётный юбилей бабушка встретила на своих ногах и в окружении любящих людей. В этот день её приехали поздравить родственники из родной Бурятии, а также из Москвы, Тольятти и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.





