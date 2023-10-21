Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора





















Сотрудники УФСИН России по Бурятии приняли активное участие в традиционном общегородском субботнике, который прошёл в рамках месячника чистоты.Вооружившись инвентарём, участники субботника очистили от бытового мусора, сухой травы и опавшей листвы территорию от управления до медико-санитарной части № 3, вдоль улицы Водопроводная по направлению к набережной Селенги. За несколько часов работы было собрано более 50 мешков мусора.В завершение мероприятия начальник регионального УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил личный состав за старание, активность и вклад в благоустройство родного города, сообщили в пресс-службе учреждения.