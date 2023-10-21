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Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора

Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Уборка проводилась в рамках месячника чистоты

Сотрудники УФСИН России по Бурятии приняли активное участие в традиционном общегородском субботнике, который прошёл в рамках месячника чистоты.

Вооружившись инвентарём, участники субботника очистили от бытового мусора, сухой травы и опавшей листвы территорию от управления до медико-санитарной части № 3, вдоль улицы Водопроводная по направлению к набережной Селенги. За несколько часов работы было собрано более 50 мешков мусора.


В завершение мероприятия начальник регионального УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил личный состав за старание, активность и вклад в благоустройство родного города, сообщили в пресс-службе учреждения. 




УФСИН субботник

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