Сотрудники УФСИН Бурятии собрали более 50 мешков мусора

Уборка проводилась в рамках месячника чистоты
Сотрудники УФСИН России по Бурятии приняли активное участие в традиционном общегородском субботнике, который прошёл в рамках месячника чистоты.
Вооружившись инвентарём, участники субботника очистили от бытового мусора, сухой травы и опавшей листвы территорию от управления до медико-санитарной части № 3, вдоль улицы Водопроводная по направлению к набережной Селенги. За несколько часов работы было собрано более 50 мешков мусора.
В завершение мероприятия начальник регионального УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил личный состав за старание, активность и вклад в благоустройство родного города, сообщили в пресс-службе учреждения.
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