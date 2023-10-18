В центре Улан-Удэ снесут деревянные ограждения

Вместо них там появится 160 новых из металла











Установка новых ограждений – одно из мероприятий, которые реализуют в рамках проекта по созданию туристического кода центральной части Улан-Удэ. Ещё в прошлом году после победы столицы Бурятии в



Цель проекта – повысить туристическую привлекательность города. В планах также – обновление уличной инфраструктуры, создание различных фотозон и обустройство смотровых площадок. Одно из ключевых мероприятий по созданию туркода – архитектурная фасадная подсветка, которая украсит Арбат и «буузный» квартал.



А ещё в центре появятся указатели, карты и информационные щиты, чтобы приезжим, да и местным жителям, было проще ориентироваться. К работе над новым визуальным обликом города приступили в этом году. На стене гостиницы «Бурятия» появится 40-метровая композиция знаменитого художника Зорикто Доржиева, которая частично Установка новых ограждений – одно из мероприятий, которые реализуют в рамках проекта по созданию туристического кода центральной части Улан-Удэ. Ещё в прошлом году после победы столицы Бурятии в соответствующем конкурсе на эти цели выделили более 200 миллионов рублей.Цель проекта – повысить туристическую привлекательность города. В планах также – обновление уличной инфраструктуры, создание различных фотозон и обустройство смотровых площадок. Одно из ключевых мероприятий по созданию туркода – архитектурная фасадная подсветка, которая украсит Арбат и «буузный» квартал.А ещё в центре появятся указатели, карты и информационные щиты, чтобы приезжим, да и местным жителям, было проще ориентироваться. К работе над новым визуальным обликом города приступили в этом году. На стене гостиницы «Бурятия» появится 40-метровая композиция знаменитого художника Зорикто Доржиева, которая частично уже готова

В центре бурятской столицы, на улице Почтамтская, приступили к демонтажу старых деревянных ограждений. Сотрудники городского комбината по благоустройству уже делают отверстия для новых – из металла. Их начнут устанавливать в четверг, 19 сентября.- Ограждения необходимы, в первую очередь, для безопасности пешеходов из-за находящихся рядом крутых склонов, а также для создания законченного архитектурного облика территории, включающей улицы Ленина и Почтамтская, – пояснила зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству городской администрации Марина Говорова.Всего там будет 160 новых ограждений серо-коричневого цвета: по чётной стороне – от пересечения с Ленина до КДЦ «Арун» и по нечётной – около домов № 3 и 20 на Некрасова.