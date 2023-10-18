Вторая часть красочного мурала – женская
На гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала от художника Зорикто Доржиева.
Вторая часть красочного мурала – женская, с мотивами природы Бурятии и национальным колоритом, на фасаде гостиницы «Бурятия» готова наполовину, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Вторая часть красочного мурала – женская
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