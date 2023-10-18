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На гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала

На гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вторая часть красочного мурала – женская

На гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала от художника Зорикто Доржиева.

Вторая часть красочного мурала – женская, с мотивами природы Бурятии и национальным колоритом, на фасаде гостиницы «Бурятия» готова наполовину, сообщили в пресс-службе мэрии.



Ранее на фасаде меньшего размера появилась мужская часть мурала.

Произведение Зорикто Доржиев носит общее название «Мелодия родной земли».

Как сообщал «Байкал-Daily», мурал на гостинице создают в рамках нового туристического кода центральной части Улан-Удэ
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