В центре Улан-Удэ появится 40-метровая картина Зорикто Доржиева

Алексей Цыденов рассказал, какие изменения ждут центр Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях рассказал, какие преображения ждут центр Улан-Удэ после победы в конкурсе от Ростуризма. Как сообщал «Байкал-Daily», столица Бурятии, ставшая одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, получит 214 млн рублей.
Об одном из мероприятий, на которые пойдут деньги, мэрия рассказала накануне. Тематической фасадной подсветкой украсят 20 зданий по улице Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической. Там расположен так называемый «квартал бууз» - неформальное скопление кафе национальной кухни.
- Сделаем подсветку зданий, чтобы подчеркнуть уникальную архитектуру Улан-Удэ. На отрезке улицы Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической, которая в народе прижилась как «улица позных» получит также световое оформление. Это и привлечет турпоток, и в центре появится красивое и стильное место, посвящённое нашим любимым буузам, - написал Алексей Цыденов.
Также в центре города будут установлены ориентирующие указатели, карты, информационные щиты и указатели. Они помогут не только туристам, но и жителям города.
Рекламные вывески и указатели на зданиях сделают в едином стиле. В центре установят больше урн и скамеек. Также появятся современные автономные санузлы, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.
- Появятся точки притяжения, фотозоны. Например, на площади Революции гости и жители Улан-Удэ смогут делать фото у инсталляции «Великий чайный путь». Её цель - подчеркнуть связь с Великим чайным путем и Транссибом. Ведь через территорию Бурятии проходил Великий чайный путь, а сегодня главные транспортные артерии – Транссиб и БАМ, - отметил Алексей Цыденов.
На месте основания Улан-Удэ, откуда открывается панорама на центр города, появится смотровая площадка. Там будет «комфортная инфраструктура для досуга», - уточнил глава.
Также в центре Улан-Удэ появится ярмарочное пространство.
На Гостиных рядах установят художественный арт-объект «Черепаха» Даши Намдакова. Она дополнит композицию «Мальчик с птичкой», ранее переданную им в дар Улан-Удэ.
На стене гостиницы «Бурятия» появится 40-метровая художественная композиция от именитого бурятского художника Зоригто Доржиева.
Кстати, о том, что мастер давно хотел бы украсить самую высокую гостиницу, он говорил ещё два года назад. «Мне хочется всегда сделать что-то глобальное, космическое. Я бы торец гостиницы «Бурятия» раскрасил, чтобы его было видно со всех точек», - предлагал Зорикто Доржиев в 2020 году.
- Благодаря всему этому комплексу мероприятий центр города станет комфортнее и привлекательнее. И что немаловажно будет работать на развитие малого и среднего бизнеса города, - заключил в своём посте глава Бурятии.
В центре Улан-Удэ появится 40-метровая картина Зорикто Доржиева
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