В Бурятии отмечают столетие музея истории республики

В рамках юбилея пройдёт форум и научно-практическая конференция



2023 год ознаменован важным событием для музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. Одному из старейших музеев Сибири, ровеснику республики исполняется 100 лет со дня образования.



Музей открылся 10 октября 1923 года по постановлению Бурятского революционного комитета под председательством Михея Ербанова на базе музея древностей при обществе изучения Прибайкалья, организованного в 1911 году. На протяжении своей истории он несколько раз менял название: Бурят-Монгольский национальный музей, антирелигиозный музей, республиканский краеведческий музей БМАССР, музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. С 2011 года он входит в состав национального музея Республики Бурятия.



В 1958 году, в связи со столетием бурятского учёного-этнографа, просветителя, действительного члена Русского географического общества, лауреата Французской академии наук Матвея Хангалова (1858–1918), республиканскому краеведческому музею БМАССР было присвоено его имя.



С 11 по 13 октября в рамках юбилея пройдёт Байкальский историко-музейный форум с организацией международной научно-практической конференции «Музей и общество: современные модели интеграции. Хангаловские чтения-4» (18+).



Кроме этого, в рамках юбилея и 165-летия со дня рождения бурятского деятеля культуры Матвея Хангалова в музее открылась выставка «100 лет музею истории Бурятии М.Н. Хангалова и его наследие» (0+). Она будет посвящена истории становления и развития музея истории Бурятии.



- За 100 лет своей деятельности на разных исторических этапах музей выступал не только первопроходцем новых направлений в музейной работе, но и сохранял и представлял уникальное историко-культурное наследие своего региона на отечественных и мировых музейных площадках, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



На выставке представлено наследие Матвея Хангалова из фондов музея: личные вещи М.Н. Хангалова и его семьи (блюдо селадоновое, медали, документы, мундштук, трость и др.), фотодокументы, уникальные дневники Матвея Хангалова, датированные началом века, редкие книги, а также предметы, собранные первыми директорами и хранителями музея. По заметкам Матвея Хангалова и фотографиям сотрудники музея воссоздали быт бурят Предбайкалья и прочее. Также на выставке представлены два предмета (онгоны) – сборы М.Н. Хангалова из коллекции Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского.



Возрастное ограничение: 18+.

