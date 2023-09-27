В Улан-Удэ презентовали русско-англо-бурятский словарь





На XXVIII книжном салоне в Улан-Удэ выступила педагог бурятского языка школы №55 Эльвира Булхарова. Она презентовала уникальный словарь сразу на трёх языках: бурятский, русский и английский- Очень рад и горжусь тем, что на моем округе живут и работают такие талантливые люди. Словарь интересен тем, что там есть перевод с русского на бурятский и английский языки! Спасибо автору за огромный труд! - поделился отметил депутат Горсовета Саян Холхоев.Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.