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В Улан-Удэ презентовали русско-англо-бурятский словарь

В Улан-Удэ презентовали русско-англо-бурятский словарь
Общество,  Фото:Комитет по образованию Улан-Удэ
Учебное пособие написала преподаватель бурятского языка

На XXVIII книжном салоне в Улан-Удэ выступила педагог бурятского языка школы №55 Эльвира Булхарова. Она презентовала уникальный словарь сразу на трёх языках: бурятский, русский и английский (0+).

- Очень рад и горжусь тем, что на моем округе живут и работают такие талантливые люди. Словарь интересен тем, что там есть перевод с русского на бурятский и английский языки! Спасибо автору за огромный труд! - поделился отметил депутат Горсовета Саян Холхоев.

Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ. 

бурятский язык словари педагоги

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