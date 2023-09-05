05 сентября

04 сентября

Популярное

Для школьников трёх регионов проведут погружение в бурятскую языковую среду

Для школьников трёх регионов проведут погружение в бурятскую языковую среду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На профильной смене соберутся восьмиклассники Бурятии, Аги и Усть-Орды

Первая профильная смена с погружением в бурятскую языковую среду для восьмиклассников Бурятии, а также Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов пройдёт в рамках реализации трёхстороннего соглашения между министерствами образования трёх регионов о взаимодействии и совместной деятельности по сохранению и развитию бурятского языка.

Программа мероприятия будет реализована с 10 по 17 сентября этого года на базе Шимкинской школы-интерната Тункинского района Бурятии. Профильная смена проводится в целях сохранения и развития активной языковой среды бурятского языка, создания условий, направленных на поддержку и развитие талантливых учащихся. Основная задача смены – помочь детям погрузиться в бурятскую языковую среду.

Для реализации программы будут проводиться различные занятия, интеллектуальные викторины, конкурсы на бурятском языке, мастер-классы. Помимо профильных занятий содержание программы включает встречи с писателями и поэтами Тункинского района, общественными деятелями. Также детей ждут экскурсии по Тункинской долине, музеям и культовым местам. Ребята посетят радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары», любительский клуба верховой езды.

Планируемая впервые в таком формате смена с участием детей из соседних субъектов станет одним из мероприятий, направленных на создание единого образовательного пространства бурятского языка. Всего в смене примут участие 60 детей, имеющие достижения в области бурятской филологии, победители и призёры межрегиональных, региональных и районных мероприятий по бурятскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия образование Тункинский район бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт конкурс рисунков «Я против экстремизма и терроризма!»
В Улан-Удэ пройдёт конкурс рисунков «Я против экстремизма и терроризма!»
Общество, 05.09.2023
Мероприятие проводится для учащихся школ города
В Забайкалье на день запретят розничную продажу алкоголя
В Забайкалье на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество, 05.09.2023
Ограничение будут действовать 11 сентября
Для школьников трёх регионов проведут погружение в бурятскую языковую среду
Для школьников трёх регионов проведут погружение в бурятскую языковую среду
Общество, 05.09.2023
На профильной смене соберутся восьмиклассники Бурятии, Аги и Усть-Орды
Монголия и Китай будут совместно бороться с опустыниванием
Монголия и Китай будут совместно бороться с опустыниванием
Общество, 05.09.2023
В Улан-Баторе открылся совместный «антипустынный» центр
В Иркутске образовано школьное научное сообщество
В Иркутске образовано школьное научное сообщество
Общество, 05.09.2023
В него принимаются призёры олимпиад, конкурсов и конференций
В Кяхте капитально ремонтируют мост
В Кяхте капитально ремонтируют мост
Общество, 05.09.2023
Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году
В районе Бурятии появятся два новых МФЦ
В районе Бурятии появятся два новых МФЦ
Общество, 05.09.2023
Их создадут в Нижней Иволге и Иволгинске
В Улан-Удэ волонтёры обеспечат «Доступную среду» на выборах
В Улан-Удэ волонтёры обеспечат «Доступную среду» на выборах
Общество, 05.09.2023
Помощь окажут пожилым и маломобильным гражданам
Спортсменка из Бурятии победила чемпионку мира по ММА
Спортсменка из Бурятии победила чемпионку мира по ММА
Общество, 05.09.2023
Ульяна Фирсова – первая в республике девушка-боец ММА
В Бурятии раздадут премии талантливой молодёжи
В Бурятии раздадут премии талантливой молодёжи
Общество, 05.09.2023
Заявки на конкурс принимаются до 16 октября
В Бурятии выберут «Книгу года»
В Бурятии выберут «Книгу года»
Общество, 05.09.2023
Заявки принимаются до 15 сентября
Спортсмен из Бурятии стал мультимедалистом чемпионата России
Спортсмен из Бурятии стал мультимедалистом чемпионата России
Общество, 05.09.2023
Михаил Асташов выиграл 4 медали соревнований
В Бурятии простятся с погибшим на СВО бойцом
В Бурятии простятся с погибшим на СВО бойцом
Общество, 05.09.2023
Бато Жаргаланову было 34 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^