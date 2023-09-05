Для школьников трёх регионов проведут погружение в бурятскую языковую среду

На профильной смене соберутся восьмиклассники Бурятии, Аги и Усть-Орды



Первая профильная смена с погружением в бурятскую языковую среду для восьмиклассников Бурятии, а также Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов пройдёт в рамках реализации трёхстороннего соглашения между министерствами образования трёх регионов о взаимодействии и совместной деятельности по сохранению и развитию бурятского языка.



Программа мероприятия будет реализована с 10 по 17 сентября этого года на базе Шимкинской школы-интерната Тункинского района Бурятии. Профильная смена проводится в целях сохранения и развития активной языковой среды бурятского языка, создания условий, направленных на поддержку и развитие талантливых учащихся. Основная задача смены – помочь детям погрузиться в бурятскую языковую среду.



Для реализации программы будут проводиться различные занятия, интеллектуальные викторины, конкурсы на бурятском языке, мастер-классы. Помимо профильных занятий содержание программы включает встречи с писателями и поэтами Тункинского района, общественными деятелями. Также детей ждут экскурсии по Тункинской долине, музеям и культовым местам. Ребята посетят радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары», любительский клуба верховой езды.



Планируемая впервые в таком формате смена с участием детей из соседних субъектов станет одним из мероприятий, направленных на создание единого образовательного пространства бурятского языка. Всего в смене примут участие 60 детей, имеющие достижения в области бурятской филологии, победители и призёры межрегиональных, региональных и районных мероприятий по бурятскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



