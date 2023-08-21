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В райцентре в Бурятии строят новую школу

В райцентре в Бурятии строят новую школу
Общество,  Фото:минсельхозпрод РБ
Износ старого школьного здания составил 70%

В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии вместо аварийного здания школы строят новую.

Школа на 450 человек откроется до конца года, сообщили в минсельхозпроде республики.

Сейчас в селе две школы, которые еле справляются с нагрузкой, дети учатся в две смены. Износ старого школьного здания составил 70%, там нет актового зала, помещений, помещений для внеурочной работы, а столовая и пищеблок не соответствуют требованиям СанПиН.

Новая строящаяся школа полностью закроет потребность в учебных местах для школьников Сосново-Озёрского.

Кроме учебных классов, в проекте школы предусмотрены артистический класс при актовом зале, склад костюмов и декораций, библиотека, комбинированная мастерская по металлу и дереву с инструментами, мастерская по обработке тканей и технологии, а также кабинет кулинарии и домоводства.

Новую школу строят в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятии в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий выделено 1,8 млрд рублей на 2023 год и 450 млн на 2024 год. На эти деньги в районах построят новые дороги, школы, детские сады, дома культуры, спортивные залы, плавательные бассейны. Также планируется капитальный ремонт библиотек. 
школы строительство

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