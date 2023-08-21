В Бурятии с сотрудниками колонии провели занятия по пожарной безопасности

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Занятие проводил сотрудник МЧС



В исправительной колонии №1 среди личного состава учреждения прошли инструктивные занятия с дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятия Родионом Добычиным.



- До личного состава доведена информация о допущенных происшествиях в Селенгинском районе, о запрете посещения лесов в пожароопасный период, о правилах безопасного поведения на воде, а также основные требования пожарной безопасности, права и обязанности граждан, меры юридической ответственности за совершение противоправных действий, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



После провели инструктаж по действиям в случае возникновения пожаров, где инструктором рассказали о причинах возникновения возгораний и напомнили телефоны экстренных служб.

