Занятие проводил сотрудник МЧС
В исправительной колонии №1 среди личного состава учреждения прошли инструктивные занятия с дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятия Родионом Добычиным.
- До личного состава доведена информация о допущенных происшествиях в Селенгинском районе, о запрете посещения лесов в пожароопасный период, о правилах безопасного поведения на воде, а также основные требования пожарной безопасности, права и обязанности граждан, меры юридической ответственности за совершение противоправных действий, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
После провели инструктаж по действиям в случае возникновения пожаров, где инструктором рассказали о причинах возникновения возгораний и напомнили телефоны экстренных служб.
В Бурятии с сотрудниками колонии провели занятия по пожарной безопасности
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