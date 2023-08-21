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В Бурятии с сотрудниками колонии провели занятия по пожарной безопасности

В Бурятии с сотрудниками колонии провели занятия по пожарной безопасности
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Занятие проводил сотрудник МЧС

В исправительной колонии №1 среди личного состава учреждения прошли инструктивные занятия с дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятия Родионом Добычиным.

- До личного состава доведена информация о допущенных происшествиях в Селенгинском районе, о запрете посещения лесов в пожароопасный период, о правилах безопасного поведения на воде, а также основные требования пожарной безопасности, права и обязанности граждан, меры юридической ответственности за совершение противоправных действий, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

После провели инструктаж по действиям в случае возникновения пожаров, где инструктором рассказали о причинах возникновения возгораний и напомнили телефоны экстренных служб.
УФСИН

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