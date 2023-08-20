В Улан-Удэ школьница спасла умирающего старого котика



Очередной трогательной историей поделились недавно в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». На днях к волонтёрам обратились с просьбой о помощи – юная жительница бурятской столицы нашла около стадиона старого тощего кота.



Девочка не смогла пройти мимо – взяла четвероногое с собой, принесла к магазину и попробовала накормить хлебом. А потом кот оказался у зоозащитников. Ему дали кличку Серафим.



- Тощий, как жертва Освенцима. Едва держался на ногах. Иллюзию шерсти создавали оставшиеся волосинки. Половины зубов уже давно нет, а те, что есть, сточены. Но самое жуткое – глаза физически не открывались. Насколько сильно его поразила инфекция, так много гноя и лимфы скопилось на веках, – отметили в фонде.



Котика отвезли в ветклинику. Там он пришёл в себя и даже открыл свои несчастные глазки. Теперь Серафим борется за жизнь. Помочь ему могут все неравнодушие – реквизиты для перечисления средств на лечение животного есть на официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.