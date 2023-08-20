Двух жителей затопленного района Бурятии доставили в больницу по воде

В ЦРБ привезли женщину с подозрением на аппендицит и мужчину со сломанной конечностью







Утром 20 августа со всеми медицинскими организациями, находящимися в зоне ЧС, провели экстренное совещание. Медработники сейчас находятся на своих местах и готовы своевременно и оперативно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Руководитель ведомства взяла вопрос под личный контроль.



Лекарств, по её словам, в районе достаточно. В понедельник, 21 августа, в участковую больницу в посёлке Новый Уоян направят ещё двух врачей. В Минздраве создали оперативный штаб.



Нижнеангарская ЦРБ наладила взаимодействие со всеми медицинскими подразделениями района. Как



- Эвакуация пациентки прошла успешно. Диагноз не подтвердился. Сейчас она находится под наблюдением медицинских работников, – подчеркнула Евгения Лудупова.



По воде в ЦРБ перевезли и жителя Северобайкальска с переломом конечности. «Его состоянию ничего не угрожает», – добавила министр здравоохранения.

Лекарств, по её словам, в районе достаточно. В понедельник, 21 августа, в участковую больницу в посёлке Новый Уоян направят ещё двух врачей. В Минздраве создали оперативный штаб.Нижнеангарская ЦРБ наладила взаимодействие со всеми медицинскими подразделениями района. Как сообщал «Байкал-Daily» , в больницу на лодке должны были доставить одну из местных жительниц с подозрением на аппендицит.- Эвакуация пациентки прошла успешно. Диагноз не подтвердился. Сейчас она находится под наблюдением медицинских работников, – подчеркнула Евгения Лудупова.По воде в ЦРБ перевезли и жителя Северобайкальска с переломом конечности. «Его состоянию ничего не угрожает», – добавила министр здравоохранения.

Глава Минздрава РБ Евгения Лудупова рассказала об организации медицинской помощи в Северо-Байкальском районе, по которому накануне ударила стихия. Там вышла из берегов река Холодная, подтопившая участок БАМ. В муниципальном образовании объявили режим чрезвычайной ситуации.