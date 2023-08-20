Жителям севера Бурятии, где размыло БАМ, ничего не угрожает

Однако одну женщину придётся доставить в больницу
Глава Бурятии провёл заседание комиссии по ЧС, на котором обсудили ситуацию
в Северо-Байкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», вышедшая из берегов река Холодная размыла железнодорожные пути. На пострадавшем от стихии участке БАМ пришлось остановить движение поездов и ввести режим ЧС регионального характера. Восстановительные работы продолжаются.
Ранее Алексей Цыденов заявил
в соцсетях, что они продлятся ещё неделю. До 26 августа БАМ на севере РБ будет стоять, а ущерб экономике страны от этого составит миллиарды рублей.
- В связи с разрушением дамбы, выходом реки из берегов и размытием БАМа введён режим ЧС. Оперштаб сформирован. Мы координируем мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, – подчеркнул руководитель региона. – Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами.
Для устранения последствий подтопления привлекли дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости.
- В первую очередь это самосвалы и экскаваторы. ВСЖД тоже принимает все необходимые меры. Уровень воды идёт на спад, поэтому скоро восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу, – отметил глава РБ.
По его словам, людям ничего не угрожает. В районе развернули пункты питания и обогрева. У одной из местных жительниц начался аппендицит. Женщину доставят в больницу на лодке.
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