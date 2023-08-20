Жителям севера Бурятии, где размыло БАМ, ничего не угрожает

Однако одну женщину придётся доставить в больницу







- В связи с разрушением дамбы, выходом реки из берегов и размытием БАМа введён режим ЧС. Оперштаб сформирован. Мы координируем мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, – подчеркнул руководитель региона. – Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами.



Для устранения последствий подтопления привлекли дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости.



- В первую очередь это самосвалы и экскаваторы. ВСЖД тоже принимает все необходимые меры. Уровень воды идёт на спад, поэтому скоро восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу, – отметил глава РБ.



По его словам, людям ничего не угрожает. В районе развернули пункты питания и обогрева. У одной из местных жительниц начался аппендицит. Женщину доставят в больницу на лодке.

