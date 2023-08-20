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В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним добровольцем

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним добровольцем
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

В понедельник, 21 августа, в Кабанском районе проводят в последний путь 24-летнего Романа Гришина, который погиб на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в посёлке Каменск. Траурный митинг начнётся в 13:30 на центральной площади, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Роман родился 16 декабря 1998 года. Учился в Каменском лицее имени Кожевина В. Е. В школьные годы проявлял интерес в основном к гуманитарным предметам и любил технологию.
 
После окончания девятого класса в 2014 году поступил в Каменский филиал политехнического техникума и получил специальность «Пользователь персональных компьютеров». В 2017-ом ушёл в армию.

После службы Роман работал на Тимлюйском шиферном заводе. В декабре 2022-го он решил отправиться на СВО в качестве добровольца и подписал контракт.

Наш земляк проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Гришина посмертно наградили орденом Мужества.
смерть

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