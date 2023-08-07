07 августа

06 августа

Популярное

В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум

В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие молодые врачи, медсестры и студенты медвузов

Байкальский медицинский форум пройдет в четвёртый раз в Улан-Удэ с 16 по 18 августа. В нём примут участие молодые врачи и медицинские сестры из медицинских организаций Бурятии, студенты медвузов, а также эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска.

На форуме будут работать шесть основных секций: организация здравоохранения и кадровая политика; клинические исследования в области хирургии, терапии и параклинических дисциплин; фундаментальные биомедицинские исследования; актуальные вопросы материнства и детства; инновационные технологии в управлении сестринским медицинским персоналом; онкология; анестезиология и реанимация.

По итогам выступлений на форуме будут определены финалисты, которые получат бюджетные места в ординатуру и аспирантуру. Также участникам Байкальского медицинского молодёжного форума будут начислены баллы непрерывного медицинского образования.

Первый Байкальский медфорум был проведён в 2016 году. Следующие форумы проводились в 2018 и 2021 году.
форум медицина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выбирают гастрономические бренды
В Бурятии выбирают гастрономические бренды
Общество, 07.08.2023
Народное голосование завершится 15 августа
В Бурятии на Байкале провели великое освящение храма
В Бурятии на Байкале провели великое освящение храма
Общество, 07.08.2023
Оно состоялось в посёлке Новый Энхэлук
В Агинском округе выбрали победителя гастрофестиваля
В Агинском округе выбрали победителя гастрофестиваля
Общество, 07.08.2023
Главный приз завоевала команда Могойтуйского района
Сроки возвращения горячей воды в Улан-Удэ снова продлили
Сроки возвращения горячей воды в Улан-Удэ снова продлили
Общество, 07.08.2023
Без горячей воды часть города находится с мая
На Байкале перед форумом убрались волонтёры и организаторы
На Байкале перед форумом убрались волонтёры и организаторы
Общество, 07.08.2023
Экологическая акция состоялась в бухте Хужир-Нугэ
В Бурятии собрали для детей ДНР и ЛНР почти 1500 книг
В Бурятии собрали для детей ДНР и ЛНР почти 1500 книг
Общество, 07.08.2023
Участие приняли 15 районов республики
В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»
В Агинском округе разыграли «Большой приз Алханая»
Общество, 07.08.2023
Среди призёров были борцы из Бурятии
В лесах Улан-Удэ разместили детские рисунки
В лесах Улан-Удэ разместили детские рисунки
Общество, 07.08.2023
Аншлаги с рисунками расскажут о мерах пожарной безопасности
Монголия и Россия ищут очаги чумы вдоль границы
Монголия и Россия ищут очаги чумы вдоль границы
Общество, 07.08.2023
Совместные исследования продлятся до 17 августа
Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России
Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России
Общество, 07.08.2023
Дмитрий Патрин выиграл «золото» в Челябинской области
В Бурятии стартовало строительство уникального телескопа-коронографа
В Бурятии стартовало строительство уникального телескопа-коронографа
Общество, 07.08.2023
В Тункинском районе заложили первый камень объекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^