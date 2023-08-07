В нём примут участие молодые врачи, медсестры и студенты медвузов
Байкальский медицинский форум пройдет в четвёртый раз в Улан-Удэ с 16 по 18 августа. В нём примут участие молодые врачи и медицинские сестры из медицинских организаций Бурятии, студенты медвузов, а также эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска.
На форуме будут работать шесть основных секций: организация здравоохранения и кадровая политика; клинические исследования в области хирургии, терапии и параклинических дисциплин; фундаментальные биомедицинские исследования; актуальные вопросы материнства и детства; инновационные технологии в управлении сестринским медицинским персоналом; онкология; анестезиология и реанимация.
По итогам выступлений на форуме будут определены финалисты, которые получат бюджетные места в ординатуру и аспирантуру. Также участникам Байкальского медицинского молодёжного форума будут начислены баллы непрерывного медицинского образования.
Первый Байкальский медфорум был проведён в 2016 году. Следующие форумы проводились в 2018 и 2021 году.
В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
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