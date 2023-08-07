В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум

В нём примут участие молодые врачи, медсестры и студенты медвузов



Байкальский медицинский форум пройдет в четвёртый раз в Улан-Удэ с 16 по 18 августа. В нём примут участие молодые врачи и медицинские сестры из медицинских организаций Бурятии, студенты медвузов, а также эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска.



На форуме будут работать шесть основных секций: организация здравоохранения и кадровая политика; клинические исследования в области хирургии, терапии и параклинических дисциплин; фундаментальные биомедицинские исследования; актуальные вопросы материнства и детства; инновационные технологии в управлении сестринским медицинским персоналом; онкология; анестезиология и реанимация.



По итогам выступлений на форуме будут определены финалисты, которые получат бюджетные места в ординатуру и аспирантуру. Также участникам Байкальского медицинского молодёжного форума будут начислены баллы непрерывного медицинского образования.



Первый Байкальский медфорум был проведён в 2016 году. Следующие форумы проводились в 2018 и 2021 году.

