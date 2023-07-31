Спортсмен закончил соревнования без единого поражения
С 25 по 28 июля в городе Владивосток, на острове Русский прошли межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Дальневосточные таланты». В турнире приняли участие спортсмены моложе 16 лет.
Соревнования собрали лучших теннисистов юношей и девушек Дальневосточного федерального округа. На турнире Бурятию представляли два юных спортсмена: Дугар Ц. и Одри Д.
По итогам чемпионом среди юношей, без единого поражения стал Дугар Ц. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
Теннисист из Бурятии стал победителем турнира ДФО
Общество, Фото:
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