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Теннисист из Бурятии стал победителем турнира ДФО

Теннисист из Бурятии стал победителем турнира ДФО
Общество,  Фото:паблик «Настольный теннис Бурятии»
Спортсмен закончил соревнования без единого поражения

С 25 по 28 июля в городе Владивосток, на острове Русский прошли межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Дальневосточные таланты». В турнире приняли участие спортсмены моложе 16 лет.

Соревнования собрали лучших теннисистов юношей и девушек Дальневосточного федерального округа. На турнире Бурятию представляли два юных спортсмена: Дугар Ц. и Одри Д.

По итогам чемпионом среди юношей, без единого поражения стал Дугар Ц. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
настольный теннис Бурятия ДФО спорт

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