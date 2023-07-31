Теннисист из Бурятии стал победителем турнира ДФО

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Спортсмен закончил соревнования без единого поражения



С 25 по 28 июля в городе Владивосток, на острове Русский прошли межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Дальневосточные таланты». В турнире приняли участие спортсмены моложе 16 лет.



Соревнования собрали лучших теннисистов юношей и девушек Дальневосточного федерального округа. На турнире Бурятию представляли два юных спортсмена: Дугар Ц. и Одри Д.



По итогам чемпионом среди юношей, без единого поражения стал Дугар Ц. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

