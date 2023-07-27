Он пройдёт в Гоби-Алтайском аймаке Монголии
С 5 по 7 августа в Монголии состоится ежегодный традиционный фестиваль «Джангар», который проводится для молодёжи монгольских народов. Организаторы ожидают участие 3000 человек.
Фестиваль пройдёт на дюнах в долине озера Дургэн на территории Хухморьт сомона Гоби-Алтайского аймака. В программе запланированы культурные презентации, демонстрация традиций и искусства народов, песочный кинотеатр, фестиваль «Холи», молодёжные мини-игры «Наадам», шоу артистов, диджейские сеты, вечера у костра и фейерверки. Об этом сообщает молодёжный центр Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+.
Молодёжь монгольских народов соберут на фестиваль
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