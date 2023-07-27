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Молодёжь монгольских народов соберут на фестиваль

Молодёжь монгольских народов соберут на фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в Гоби-Алтайском аймаке Монголии

С 5 по 7 августа в Монголии состоится ежегодный традиционный фестиваль «Джангар», который проводится для молодёжи монгольских народов. Организаторы ожидают участие 3000 человек.

Фестиваль пройдёт на дюнах в долине озера Дургэн на территории Хухморьт сомона Гоби-Алтайского аймака. В программе запланированы культурные презентации, демонстрация традиций и искусства народов, песочный кинотеатр, фестиваль «Холи», молодёжные мини-игры «Наадам», шоу артистов, диджейские сеты, вечера у костра и фейерверки. Об этом сообщает молодёжный центр Бурятии.

Возрастное ограничение: 16+.
Монголия фестиваль молодежь

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