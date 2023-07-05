В районе Бурятии выбрали самую чистую улицу

Победила улица в улусе Тэгда



В сёлах Хоринского района Бурятии прошёл конкурс «Самая чистая улица Хоринского района». В Хоринске заявили улицу Батора Санжиева. В Верхних Тальцах – улицу Кучумова. В посёлке Хандагай - улицу Лесная. В Тэгде – улицу Николая Петрова. В Тохорюкте – улицу Центральная. Об этом сообщает администрация района.



По результатам выезда в сёла и просмотра улиц - участниц конкурса, а также рассмотрения пакета документов от поселений, большинством голосов было принято решение распределить призовой фонд следующим образом:

I место – СП «Верхнекурбинское», ул. Николая Петрова – 25000 (двадцать пять тысяч рублей);

II место – СП «Ойбонтовское», ул. Центральная – 15000 (пятнадцать тысяч рублей);

III место – СП «Верхнеталецкое», ул. Кучумова – 10000 (десять тысяч рублей);

IV место – СП «Хоринское», ул. Батора Санжиева – 5000 (пять тысяч рублей);

V место – СП «Кульское», ул. Лесная – 5000 (пять тысяч рублей).

